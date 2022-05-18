Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку АПЛ.

У передостанньому турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль ледь не припустився рокової помилки в гостях у Саутгемптона, проте зумів знайти відповідь на швидкий гол "святих" на початку зустрічі. Вже наприкінці поєдинку "червоні" зрештою зуміли вирвати перемогу, тому зберегли інтригу в перегонах аж до останньої миті.

Огляд матчу:

Саутгемптон — Ліверпуль 1:2

Голи: Редмонд, 13 — Мінаміно, 27, Матіп, 67

Саутгемптон: Маккарті — Уокер-Пітерс, Стівенс, Войнович, Салісу, Елюнуссі - Редмонд, Телла (Армстронг, 71), Уорд-Проуз, Діалло (Ромеу, 71) — Броя (Адамс, 82).

Алісон — Гомес (Хендерсон, 46), Матіп, Конате, Цимікас — Мілнер, Джонс, Еліотт (Орігі, 65) — Фірміно (Кейта, 83), Мінаміно, Діогу Жота.