Біллі Шарп став жертвою вболівальника, який вибіг на поле після серії пенальті.
Біллі Шарп, getty images
18 травня 2022, 13:30
У рамках півфінального матчу плей-офф Чемпіоншипу за вихід до англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест здобув перемогу над Шеффілд Юнайтед за підсумками післяматчевої серії пенальті.
Після завершення цього протистояння на футбольне поле вибігли вболівальники, один з яких напав на капітана Шеффілд Юнайтед Біллі Шарпа.
36-річний Шарп не брав участі в матчі з Ноттінгем Форест через травму, тому спостерігав за поразкою своєї команди з поля.
Після фінального свистка в досвідченого англійця влетів один із фанатів та збив його з ніг. Зрештою, чоловіка вичислила поліція, а самому Шарпу нанесли шви.
Зазначимо, що у фінальному матчі плей-офф Чемпіоншипу за вихід до АПЛ Ноттінгем Форест очікує зустріч із Гаддерсфілдом. Цей поєдинок відбудеться 29 травня та визначить останню команду, яка підвищиться у класі.
Раніше в англійську Прем'єр-лігу вийшли Фулгем та Борнмут, які посіли перше і друге місця відповідно.