Англия

Біллі Шарп став жертвою вболівальника, який вибіг на поле після серії пенальті.

У рамках півфінального матчу плей-офф Чемпіоншипу за вихід до англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест здобув перемогу над Шеффілд Юнайтед за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Після завершення цього протистояння на футбольне поле вибігли вболівальники, один з яких напав на капітана Шеффілд Юнайтед Біллі Шарпа.

36-річний Шарп не брав участі в матчі з Ноттінгем Форест через травму, тому спостерігав за поразкою своєї команди з поля.

Після фінального свистка в досвідченого англійця влетів один із фанатів та збив його з ніг. Зрештою, чоловіка вичислила поліція, а самому Шарпу нанесли шви.

Forest fan headbutts Sheffield United’s billy sharp pic.twitter.com/vQ98GP4YNu — Football Fights (@footbalIfights) May 17, 2022

Зазначимо, що у фінальному матчі плей-офф Чемпіоншипу за вихід до АПЛ Ноттінгем Форест очікує зустріч із Гаддерсфілдом. Цей поєдинок відбудеться 29 травня та визначить останню команду, яка підвищиться у класі.

Раніше в англійську Прем'єр-лігу вийшли Фулгем та Борнмут, які посіли перше і друге місця відповідно.