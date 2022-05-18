Англия

Клуб готує трансфер талановитого гравця.

Манчестер Юнайтед у літнє міжсезоння планує провести активну трансферну кампанію.

Як повідомляє відомий інсайдерський Twitter-аккаунт mufcMPB, клуб домовляється про перехід захисника Юррієна Тімбера з Аякса.

З самим гравцем вже досягнута усна домовленість по контракту. 20-річний футболіст — одна з цілей нового тренера МЮ Еріка тен Хага.

У сезоні-2021/22 Тімбер провів за Аякс 43 матчі, у яких забив три голи та віддав два асисти.