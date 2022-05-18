Англия

Зустріч між керівництвом "містян" та англійським вінгером відбудеться влітку.

Манчестер Сіті наступного літа проведе переговори зі своїм вінгером Рахімом Стерлінгом, щоб обговорити питання майбутнього. Про це повідомляє City Xtra з посиланням на ESPN.

За інформацією джерела, 27-річний англієць хоче переконатися, що, як і раніше, відіграватиме важливу роль у команді Хосепа Гвардіоли, перш ніж підписувати новий контракт.

Якщо Стерлінг вирішить залишити клуб, то наступного літа він буде відкритий для інших пропозицій. Його угода із Сіті закінчується влітку 2023 року.

Цього сезону англійський вінгер провів 46 матчів, у яких забив 17 голів і віддав 8 асистів.