Англия

Датчанин може провести ще один рік у складі "бджол".

Півзахісник Брентфорду Крістіан Еріксен може залишитись в поточному клубі ще на один рік.

Головний тренер команди Томас Франк прокоментував майбутнє датчанина, а також поділився міркуваннями клубу щодо футболіста.

"Вірю, що Брентфорд має шанси зберігти Еріксена. Мине два-три роки і наші вболівальники побудують пам'ятник Крістіану", — наводить слова фахівця Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що хавбек приєднався до стану "бджіл" під час зимового трансферного вікна на правах вільного агента.

За цей час Еріксен зіграв 10 матчів в рамках АПЛ, забивши один гол та віддавши чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що клуб запропонував футболісту новий контракт.