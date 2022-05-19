Датчанин може провести ще один рік у складі "бджол".
крістіан еріксен, getty images
19 травня 2022, 14:09
Півзахісник Брентфорду Крістіан Еріксен може залишитись в поточному клубі ще на один рік.
Головний тренер команди Томас Франк прокоментував майбутнє датчанина, а також поділився міркуваннями клубу щодо футболіста.
"Вірю, що Брентфорд має шанси зберігти Еріксена. Мине два-три роки і наші вболівальники побудують пам'ятник Крістіану", — наводить слова фахівця Фабріціо Романо.
Нагадаємо, що хавбек приєднався до стану "бджіл" під час зимового трансферного вікна на правах вільного агента.
За цей час Еріксен зіграв 10 матчів в рамках АПЛ, забивши один гол та віддавши чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що клуб запропонував футболісту новий контракт.