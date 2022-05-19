Англия

"Червоні дияволи" готові попрощатися з гравцями.

Манчестер Юнайтед розглядає варіанти чищення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "червоні дияволи" готові розлучитися з двома захисниками — Аароном Ван-Бісакою та Еріком Байї.

Івуарійський центрбек провів цього сезону сім поєдинків, тоді як на рахунку правого захисника 26 зустрічей.

Нагадаємо, що Погба остаточно відмовив Манчестер Юнайтед та обирає між Ювентусом та ПСЖ.