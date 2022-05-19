Англия

Правий захисник Барселони може перейти до АПЛ.

Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання 90min, "червоні дияволи" розглядають кандидатуру правого захисника Барселони Сержіньо Деста.

Зазначимо, що представник США чудово показував себе в Аяксі під час спільної роботи з Еріком Тен Хагом.

Цього сезону Джанні Дест провів 31 поєдинок на клубному рівні, відзначившись трьома результативними передачами.

Нагадаємо, що Барселона також хоче обміняти Деста та Ленгле на Кунде.