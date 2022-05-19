Правий захисник Барселони може перейти до АПЛ.
Сержіньо Дест, getty images
19 травня 2022, 17:12
Манчестер Юнайтед розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання 90min, "червоні дияволи" розглядають кандидатуру правого захисника Барселони Сержіньо Деста.
Зазначимо, що представник США чудово показував себе в Аяксі під час спільної роботи з Еріком Тен Хагом.
Цього сезону Джанні Дест провів 31 поєдинок на клубному рівні, відзначившись трьома результативними передачами.
Нагадаємо, що Барселона також хоче обміняти Деста та Ленгле на Кунде.