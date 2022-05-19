Англия

Івуарійський футболіст влітку має намір змінити клуб.

Ніколя Пепе хоче залишити Арсенал наступного літа, повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, 26-річний футболіст змінив агентів аби виконати своє бажання.

Одна з причин, чому Пепе хоче залишити Арсенал, — недостатня кількість ігрового часу.

"Каноніри" не будуть проти такого сценарію. Зазначимо, що влітку 2019 Арсенал заплатив за Пепе 80 мільйонів євро.

У поточному сезоні Ніколя відіграв 22 матчі за Арсенал: на його рахунку 3 голи та 5 результативних передач.