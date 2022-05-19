Івуарійський футболіст влітку має намір змінити клуб.
Ніколя Пепе, Getty Images
19 травня 2022, 20:35
Ніколя Пепе хоче залишити Арсенал наступного літа, повідомляє Mirror.
За інформацією джерела, 26-річний футболіст змінив агентів аби виконати своє бажання.
Одна з причин, чому Пепе хоче залишити Арсенал, — недостатня кількість ігрового часу.
"Каноніри" не будуть проти такого сценарію. Зазначимо, що влітку 2019 Арсенал заплатив за Пепе 80 мільйонів євро.
У поточному сезоні Ніколя відіграв 22 матчі за Арсенал: на його рахунку 3 голи та 5 результативних передач.