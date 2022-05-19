Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Лестер.

Лондонський Челсі та Лестер нарешті дограють свій перенесений матч 27-го туру англійської Прем'єр-ліги на Стемфорд Бридж.

Томас Тухель, на тлі поразки від Ліверпуля (0:1), вирішив використати Канте в центральній лінії, а Зієх відправиться на правий фланг нападу.

Брендан Роджер, у порівнянні з розгромом Лестеру (5:1), розмістив у стартовому складі Амарті в трійці захисту, тоді як Кастань та Томас зіграють на флангах, а Дьюсбері-Голл розташується в центральній зоні. Іхеаначо зіграє в парі з Варді в нападі.

Челсі: Менді — Чалоба, Тіаго Сілва, Рюдігер — Джеймс, Жоржиньйо, Канте, Алонсо — Зієх, Пулішич — Лукаку.

Запасні: Аррісабалага, Сарр, Аспілікуета, Барклі, Лофтус-Чик, Кенеді, Сауль, Маунт, Гаверц.



Лестер: Шмайхель — Амарті, Фофана, Еванс — Менді — Кастань, Меддісон, Дьюсбері-Голл, Томас — Варді, Іхеаначо.