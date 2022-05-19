Англия

Колектив Френка Лемпарда зумів перемогти у неймовірному матчі!

У рамках 33 туру (перенесена гра) англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі приймав Крістал Пелас.

Для "ірисок" передостанній матч у сезоні розпочався жахливим чином: два пропущені голи у перші 45 хвилин.

Вже на початку другого тайму на 54-й хвилині гри Майкл Кін зумів відіграти один м'яч, подарувавши надію Евертону зачепитися за очки у цьому поєдинку.

На 75-й хвилині гри Рішарлісон відіграв другий м'яч, зробивши рахунок нічийний — 2:2.

Після першого тайму було складно повірити, що Евертону вдасться відігратися, але колектив Френка Лемпарда зумів вийти вперед: на 85-й хвилині гри Калверт-Льюїн поставив крапку – 3:2!

Зазначимо, що Евертону потрібна була перемога, щоб почуватися спокійними в останньому турі АПЛ. Три набрані бали гарантують "ірискам" прописку в АПЛ на наступний сезон, тоді як Бернлі та Лідс слідкуватимуть за результатами один одного, адже саме одна з цих двох команд вирушить до Чемпіоншипу за підсумками сезону.

Щодо українського захисника Віталія Миколенка, то він провів на полі всі 90 хвилин гри.

В останньому турі Евертон зіграє на виїзді проти Арсеналу. З погляду турнірної таблиці, цей матч не несе для "ірисок" будь-якої важливості.

Евертон – Крістал Пелас 3:2

Голи: Кін, 54, Рішарлісон, 75, Калверт-Льюїн, 85 – Матета, 21, Айю, 36.

Евертон: Пікфорд, Коулмен, Кін, Холгейт, Миколенко, Андре Гомеш (Аллі, 46), Дукуре, Івобі, Калверт-Льюїн, Рішарлісон (Кенні, 90), Гордон (Грей, 61).

Кристал Пелас: Батленд, Клайн, Андерсен, Гехі, Мітчелл, Шлупп (Галлахер, 74), Х'юз (Мілівійович, 57), Езе, Айю, Заа, Матета (Бентеке, 81).

Попередження: Х'юз (32), Айю (34), Кін (67), Заа (69), Дукуре (82).