До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку АПЛ.
Евертон – Кристал Пелас, Getty Images
20 травня 2022, 00:19
У четвер, 19 травня, на Гудісон Парк відбувся перенесений матч 33 туру АПЛ між Евертоном та Крістал Пелас, який завершився вольовою перемогою команди Віталія Міколенко з рахунком 3:2.
В останньому турі Евертон зіграє на виїзді проти Арсеналу. З погляду турнірної таблиці, цей матч не несе для "ірисок" будь-якої важливості — вони зберегли собі місце у наступному сезоні в АПЛ.
Огляд матчу:
Евертон – Крістал Пелас 3:2
Голи: Кін, 54, Рішарлісон, 75, Калверт-Льюїн, 85 – Матета, 21, Айю, 36.
Евертон: Пікфорд, Коулмен, Кін, Холгейт, Миколенко, Андре Гомеш (Аллі, 46), Дукуре, Івобі, Калверт-Льюїн, Рішарлісон (Кенні, 90), Гордон (Грей, 61).
Кристал Пелас: Батленд, Клайн, Андерсен, Гехі, Мітчелл, Шлупп (Галлахер, 74), Х'юз (Мілівійович, 57), Езе, Айю, Заа, Матета (Бентеке, 81).
Попередження: Х'юз (32), Айю (34), Кін (67), Заа (69), Дукуре (82).