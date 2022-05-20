Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку АПЛ.

У четвер, 19 травня, на Гудісон Парк відбувся перенесений матч 33 туру АПЛ між Евертоном та Крістал Пелас, який завершився вольовою перемогою команди Віталія Міколенко з рахунком 3:2.

В останньому турі Евертон зіграє на виїзді проти Арсеналу. З погляду турнірної таблиці, цей матч не несе для "ірисок" будь-якої важливості — вони зберегли собі місце у наступному сезоні в АПЛ.

Огляд матчу:

Евертон – Крістал Пелас 3:2

Голи: Кін, 54, Рішарлісон, 75, Калверт-Льюїн, 85 – Матета, 21, Айю, 36.

Евертон: Пікфорд, Коулмен, Кін, Холгейт, Миколенко, Андре Гомеш (Аллі, 46), Дукуре, Івобі, Калверт-Льюїн, Рішарлісон (Кенні, 90), Гордон (Грей, 61).

Кристал Пелас: Батленд, Клайн, Андерсен, Гехі, Мітчелл, Шлупп (Галлахер, 74), Х'юз (Мілівійович, 57), Езе, Айю, Заа, Матета (Бентеке, 81).

Попередження: Х'юз (32), Айю (34), Кін (67), Заа (69), Дукуре (82).