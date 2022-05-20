Німецький захісник продовжить виступи в іншій команді.
антоніо рюдігер, getty images
20 травня 2022, 16:25
Захисник лондонського Челсі Антоніо Рюдігер попрощався зі своїм клубом, написавши лист на адресу команди.
"Дорогий Челсі, я не люблю прощання, але намагаюсь це робити щиро. Клуб назавжди залишиться в моєму серці. Коли я приїхав до Лондону, то був наодинці із самим собою, а залишаю клуб із дружиною та двома дітьми. Також в мене тепер є брат на все життя — Матео Ковачич.
У мене є медалі Ліги чемпіонів, АПЛ та спогади, що залишаться зі мною назавжди. Я запам'ятав на все життя, коли один з фанатів почав мене ображати на особистому грунті, а інші хлопці на трибуні почали мене захищати. Це дорого коштує для мене.
Я назавжди залишусь частиною Челсі. Дякую вам", — написав Рюдігер на The Players Tribune.
Очікується, що футболіст підпише контракт із мадридським Реалом, про що повідомляють іноземні журналісти.