Німецький захисник улагодив останні деталі.
Антоніо Рюдігер, getty images
10 травня 2022, 19:48
Німецький захисник Антоніо Рюдігер підписав контракт із Реалом, повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.
Контракт футболіста з Челсі добігає кінця влітку цього року, а тому він дістанеться "королівському клубу" безкоштовно.
Журналіст стверджує, що угода між Антоніо Рюдігером та Реалом підписана до літа 2026 року.
Цього сезону Рюдігер провів 49 матчів, у яких забивши п'ять голів і віддав чотири ассисти.
Нагадаємо, що новий власник Челсі готовий літом солідно інвестувати на трансфері.