Испания

Німецький захисник улагодив останні деталі.

Німецький захисник Антоніо Рюдігер підписав контракт із Реалом, повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

Контракт футболіста з Челсі добігає кінця влітку цього року, а тому він дістанеться "королівському клубу" безкоштовно.

Журналіст стверджує, що угода між Антоніо Рюдігером та Реалом підписана до літа 2026 року.

Цього сезону Рюдігер провів 49 матчів, у яких забивши п'ять голів і віддав чотири ассисти.

Нагадаємо, що новий власник Челсі готовий літом солідно інвестувати на трансфері.