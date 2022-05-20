Англия

Деякі гравці клубу можуть пропустити гру.

У рамках заключного, 38 туру АПЛ, Тоттенгем на виїзді буде протистояти Норвічу.

Для команди Антоніо Конте цей поєдинок є дуже важливим, адже якщо буде здобута перемога, то клуб попаде у груповий етап Ліги чемпіонів.

Але, Гарі Лінекер повідомив не найкращі новини для клубу. "Мені доповіли про спалах харчового отруєння у Тоттенгемі. Ні, я не жартую", — написав у Twitter Лінекер.

У тому випадку, якщо Тоттенгем програє Норвічу, у Лігу чемпіонів може відправитись Арсенал. Але для цього команда Артети мусить перемогти Евертон.

Матч Норвіч — Тоттенгем відбудеться 22 травня. Розпочнеться поєдинок о 18:00 за київським часом.