Футболіст шукає собі нову команду.
Такумі Мінаміно, Getty Images
20 травня 2022, 18:25
Вінгер Ліверпуля Такумі Мінаміно роздумує над тим, щоб знайти собі новий клуб в Англії.
Як повідомляє фан-сайт Ліверпуля, футболіст незадоволений тим, що є гравцем-резерву у Юргена Клоппа.
Поки немає інформації, хто з клубів був би не проти підписати гравця.
Можливо, якщо Лідс збереже прописку в АПЛ, вони зможуть його орендувати, адже вже цікавились гравцем взимку.
Контракт Мінаміно з Ліверпулем діє до літа 2024 року. На даний момент гравець провів 11 матчів в АПЛ за клуб, у яких забив три голи.