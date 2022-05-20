Англия

Футболіст шукає собі нову команду.

Вінгер Ліверпуля Такумі Мінаміно роздумує над тим, щоб знайти собі новий клуб в Англії.

Як повідомляє фан-сайт Ліверпуля, футболіст незадоволений тим, що є гравцем-резерву у Юргена Клоппа.

Поки немає інформації, хто з клубів був би не проти підписати гравця.

Можливо, якщо Лідс збереже прописку в АПЛ, вони зможуть його орендувати, адже вже цікавились гравцем взимку.

Контракт Мінаміно з Ліверпулем діє до літа 2024 року. На даний момент гравець провів 11 матчів в АПЛ за клуб, у яких забив три голи.