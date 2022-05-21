Англия

Керманич Ліверпуля прокоментував кадрове становище в команді.

Найближчими днями англійському Ліверпулю доведеться продемонструвати фінальний ривок до чемпіонського титулу на внутрішній арені та кубка Ліги чемпіонів УЄФА.

Однак перед цими іграми головний тренер "червоних" Юрген Клопп не може бути впевненим відносно фізичного стану Вірджила Ван Дейка, Фабіньо, Мохамеда Салаха чи Джо Гомеса.

"Щодо Гомеса маємо хороші новини, але потрібне ще одно сканування, яке або нас заспокоїть, або занепокоїть. Як я гадаю, нам дещо пощастило, бо навіть у момент отримання пошкодження Гомесом усе могло бути набагато гірше.

Щодо інших, то з Ван Дейком, Фабіньо та Салахом я взагалі не маю розуміння, що потрібно робити цими вихідними. Ризикувати ми не будемо. Хлопці потрохи відновлюються. Я, можливо, хотів би, щоб вони зіграли проти Вулвергемптона, але, якщо цього не буде, то в Парижі побачимося", — заявив німецький керманич.

Нагадаємо, що матч Ліверпуль — Вулвергемптон зіграють 22 травня, о 18:00 за київським часом.