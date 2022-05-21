Англия

Наставник Вулвергемптону висловився щодо угод деяких футболістів команди.

Головний тренер Вулвергемптону Бруну Лаже прокоментував контракт Жоау Моутіньо, дія якого завершується наприкінці поточного сезону.

За словами фахівця, 35-річний хавбек має шанс продовжити виступи у стані "вовків".

"Жоау продовжує вести переговори із клубом щодо нового контракту. Я би хотів, щоб він залишився в клубі. Треба досягти консенсусу кожній стороні перемовин.

Що стосується Марсаля, то він має всі шанси повернутись до Бразилії", — наводить слова Лаже Фабріціо Романо.

В поточному сезоні Моутіньо зіграв 38 матчів за Вулвергемптон, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Що стосується Марсаля, то на рахунку бразильця 19 матчів у футболці "бродяг", в яких він не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялось про інтерес Спортінга до одного з форвардів Вулвергемптону.