Португалия

Форвард "блаугранас" може вирушити до Португалії.

Нападник Барселони Франсішку Трінкан, який нині виступає в оренді за Вулвергемптон, у літнє трансферне вікно може перейти до лісабонського Спортингу. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, керівництво "вовків" не збирається викуповувати 22-річного португальця за 30 мільйонів євро, тому він має повернутись до команди Хаві, який на нього не розраховує.

У послугах гравця особисто зацікавлений наставник Спортінга Рубен Аморім, який зв'язався з гравцем, щоб обговорити можливий перехід. Футболіст не проти переїхати на батьківщину, де він працював із Аморімом у Бразі.

Цього сезону Трінкан провів 27 матчів, у яких забив два м'ячі і віддав один асист.