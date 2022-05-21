Англия

Півзахисника Манчестер Сіті відзначили черговою винагородою.

У поточному розіграші англійської Прем’єр-ліги півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден був незамінним виконавцем у побудові команди Хосепа Гвардіоли, зігравши в 27 матчах, забивши при цьому дев’ять голів та віддавши п’ять гольових передач.

У підсумку, цих показників цілком вистачило 21-річному виконавцю задля того, аби випередити Мейсона Маунта з Челсі та Деклана Райса з Вест Гема під час голосування серед експертів стосовно вибору найкращого юнака за підсумками сезону.

"Для Філа відповідальність не є проблемою. Із першого дня виходу поле в матчах високого статусу для нього це не було проблемою. Він — великий гравець.

Може грати на всіх п’яти позиціях попереду: як вінгер по обидва боки поля, нападник, або інсайд. Думаю, із плином часу його більше будуть використовувати в центрі, але наразі в нього ще є висока швидкість, тому, можливо, зараз ширші позиції йому більше підходять.

У академії, коли я вперше зустрівся з ним у віці 16-17 років, як тільки я приїхав сюди, він грав на тій самій позиції, як і Кевін Де Брюйне. І, вау, він грав дуже добре, та дуже швидко.

Ви пам’ятаєте, як колись грав Давід Сільва. Іноді він сповільнював ритм, щоб потім пришвидшуватися. Але у Філа ритм завжди високий. Це добре, оскільки він дуже агресивний, і нам саме це потрібно, але іноді йому потрібно ще трохи підрости, проте це лише питання часу", — заявив Хосеп Гвардіола під час одного з останніх інтерв’ю.

За підсумками минулого сезону Філ Фоден також став найкращим молодим гравцем сезону АПЛ.

Зауважимо, що загалом Фоден зіграв 44 матчі, під час яких відзначився 14 голами та віддав 11 гольових передач.