Англия

Очікується, що місце іспанського латераля у стані "синіх" займе Емерсон Палм'єрі, який повернеться з оренди у Ліоні.

Фланговий захисник лондонського Челсі Маркос Алонсо вирішив змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 31-річний латераль хоче повернутись до Іспанії, де він виховувався в академії мадридського Реалу.

Барселона веде переговори з Маркосом Алонсо, але все ще очікує почути вартість гравця від Челсі, контракт з яким в гравця розрахований до літа 2023 року.

Що стосується іншого латераля лондонського клубу, Емерсона Палм'єрі, який цього сезону виступав на правах оренди за Ліон, то він повернеться влітку на Стемфорд Бридж.