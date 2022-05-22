Англия

Вирішилась доля останньої путівки у Лігу чемпіонів від Англії.

У рамках останнього, 38 туру АПЛ, вирішилась доля четвертої сходинки турнірної таблиці.

Тоттенгем на виїзді зумів розгромити Норвіч та зіграє у наступному сезоні у Лізі чемпіонів.

Команда Антоніо Конте забила двічі вже у першій половині зустрічі. На 16 хвилині ворота Тіма Крула вразив Кулусевскі, а на 32 голом відзначився Кейн.

У другому таймі гості зуміли забити втретє. На 64 Кулусевскі оформив на свій рахунок другий м'яч. Прицільний удар Сона та згодом ще один його м'яч довели рахунок до розгромного — 0:5.

Норвіч — Тоттенгем 0:5

Голи: Кулусевскі, 16, 64, Кейн, 32, Сон, 70, 76

Арсенал також не вав особливих проблем з Евертоном, перегравши команду Лампарда з рахунком 5:1.

Арсенал забив першим — зробив це Мартінеллі з 11-метрового. Потім, через чотири хвилини, Нкетіа зробив рахунок 2:0. Один м'яч відіграли гості завдяки Ван де Беку.

У другому таймі Арсенал не збирався зупинятись. Седрик відзначився на 56, а ще один захисник Габріел забив на 59. Ближче до закінчення гри Едегор забив п'ятий м'яч.

Але ця перемога не допомогла команді Мікеля Артети досягли цілі — вийти у Лігу чемпіонів. Вони зіграють у наступному сезоні у Лізі Європи.

Арсенал - Евертон 5:1

Голи: Мартінеллі, 27, Нкетіа, 31, Седрік, 56, Габріел, 59, Едегор, 82 — Ван де Бек, 45+3