Англия

Колектив Стівена Джеррарда був близьким до подарунку колишньому клубу свого керманича, проте команда Хосепа Гвардіоли знову створила справжнє диво.

У будь-яких протистояннях рано чи пізно настає час рішуче поставити крапку, чим наразі успішно займаються Збройні сили України, а тим часом десь на протилежному боці Європи англійські Манчестер Сіті та Ліверпуль з’ясовували поміж собою стосунки під час чемпіонської гонки в місцевій Прем’єр-лізі.

Ці взаємини могли б отримати продовження й на міжнародній арені, але мадридський Реал був дещо проти цього, тому один пункт відриву, із яким "містяни" підійшли до останньої зустрічі проти бірмінгемської Астон Вілли на власному полі, був останнім поводом згадати про команду Гвардіоли в сезоні, що минає.

Як би дивно це не звучало, але звітна гра фактично розпочалася не з подій на полі Етіхад Стедіум, а в паралельній зустрічі на Енфілді, де Ліверпуль пропустив від Вулвергемптона вже на перших хвилинах. Повертаючись до подій у нашій дуелі, ми побачили достатньо прогнозовану картину — Манчестер Сіті забрав собі м’яча, після чого масованим штурмом почав притискати суперників до їхніх володінь. 70% чи 90% за показником володіння м’ячем — це не мало жодного значення в ситуації, коли "містяни" геть нічого загрозливого не могли створити на чужій половині.

Натомість, команда Гвардіоли примудрилася пропустити перед самим відходом на перерву. У простій контратаці навіс Діня з лівого флангу на дальній стійці завершив Кеш. І фактично одразу надійшла новина з Ліверпуля, де "червоні" зрівняли рахунок. Сіті влаштовував навіть такий розвиток подій, але іспанський керманич перестрахувався, випустивши на другий тайм Олександра Зінченка вже з перших хвилин.

Власне, увійти до гри краще, чим це зробив наш співгромадянин, на позиції лівого захисника було фактично неможливо. У Манчестера від того хоча б почали з’являтися гольові моменти на завершення атак, проте раптово ситуація для господарів різко погіршилася. На 69-й хвилині довжелезної передачі голкіпера Ольсена з власного штрафного вистачило для вдалого скидання Воткінса на хід Коутіньо до лівого флангу штрафного, після чого бразилець пробив у ближній кут.

Шок був на трибунах, на обличчях гравців "містян", а на Гвардіолу за таких умов було геть боляче дивитися. Але, напевно, іспанський керманич устиг кинути до бою свого останнього козиря — Ілкая Гюндогана — ще до пропущеного голу. Із 75-й до 81-й хвилини гру зусиллями виконавців Сіті було перевернуто з ніг на голову, а вдалі замикання німцем передач із правого флангу розділив гольовий пас Зінченка під дальній постріл Родрі.

Вигуків "Агуерооооо!" в цей вечір не було чутно, бо на полі виник геть інший інформаційний привід. Але в підсумку глядачі все одно опинилися на полі в безмежному та нестримному святкуванні.

Таким чином, чемпіонський титул англійської Прем’єр-ліги в звітному сезоні здобув Манчестер Сіті.— Астон Вілла 3:2Гюндоган, 75, 81, Родрі, 78 — Кеш, 37, Коутіньо, 69Едерсон — Стоунз, Фернандіньо (Зінченко, 46), Ляпорт, Канселу — Бернарду Сілва (Гюндоган, 69), Родрі, де Брюйне — Марез (Стерлінг, 56), Габріель Жезус, Фоден.Ольсен — Кеш, Чеймберс, Мінгс, Дінь — Макгінн, Дуглас Луїс, Ремсі (Інгз, 83) — Буендія (Янг, 88), Коутіньо (Воткінс, 72) — Воткінс.Попередження: Накамба.