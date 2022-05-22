Англия

Завершилися останні матчі сезону-2021/22 у англійській Прем'єр-лізі.

Лідс та Бернлі боролися за право зберегти прописку в АПЛ на наступний сезон. Невелика перевага була у "бордових", тому що у них помітно краща різниця забитих та пропущених м'ячів, ніж у "павичів".

У підсумку Лідс на виїзді зумів перемогти Брентфорд (2:1), а Бернлі вдома поступився Ньюкаслу (1:2).

Таким чином, Лідс залишається у Прем'єр-лізі на наступний сезон, а Бернлі вирушає до Чемпіоншипу.

Нагадаємо, що раніше з АПЛ уже вилетіли Норвіч та Вотфорд.