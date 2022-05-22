Англия

Футболісти забили однакову кількість голів.

Завершився останній тур англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/22. Підводимо статистичні підсумки сезону.

Найкращим бомбардиром стали вінгер Ліверпуля Мохамед Салах та вінгер Тоттенхема Сон Хин Мін — обидва забили по 23 голи.

На це Єгиптянину та гравцю з Південної Кореї знадобилось по 35 ігор. Третє місце зайняв Кріштіану Роналду (18 голів).

Найкращим асистентом англійської Прем'єр-ліги став також Мохамед Салах. Він віддав загалом 13 гольових передач. Другий — Трент Александер-Арнольд (12 асистів), третє місце у Джаррода Боуена — 10.