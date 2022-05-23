Англия

Футболіст підсумував успіхи у сезоні АПЛ.

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш прокоментував свій перший сезон у клубі, який став успішним завдяки перемозі в АПЛ.

"Це неймовірно. Я вибіг на поле, коли ми забили втретє, тому що ми всі святкували, а після цього я просто пішов вниз тунелем, плакав. Коли я був дитиною, все що мені хотілося – це грати в АПЛ. Як тільки ти це зробиш, наступна річ – це перемога. Чесно кажучи, не можу передати це словами.

Ми знаємо, наскільки круто грала Астон Вілла, вони показали це проти нас. Але ми знаємо, що з нашою якістю можемо перемогти будь-кого. Ми зробили це протягом останніх 20 хвилин, я не можу це передати словами.

Грати в Сіті важче, ніж я думав. Я насолоджувався кожною хвилиною. Вийшов із зони комфорту, щоб прийти сюди – нова роздягальня, нове оточення, нова команда, друзі, це було важко. Набагато важче, ніж я думав. Але сьогодні це все компенсує.

Усі ці хлопці змусили мене почути себе таким бажаним. Мій перший день тут був найгіршим за всю історію! Перехід до нової роздягальні, чого я ніколи раніше не робив, але хлопці тут неймовірні, і я їх усіх дуже люблю", — сказав футболіст.

У сезоні-2021/22 Гріліш зіграв за Манчестер Сіті 39 матчів в усіх змаганнях, забив 6 голів та віддав 4 асисти.