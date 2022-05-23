Англия

Захисник "синіх" має намір змінити команду літом.

Маркос Алонсо вирішив залишити Челсі, повідомляє журналіст Греймі Байлі.

За його інформацією, 31-річний футболіст попросив керівництво "синіх" відпустити його влітку.

Очікується, що Алонсо хоче поповнити склад Барселони.

Угода іспанця з Челсі розрахована ще на один сезон, тому лондонський клуб може розраховувати на якусь компенсацію за перехід свого гравця.

Зазначимо, що за свою кар'єру Алонсо виступав за Болтон, Сандерленд та Фіорентину.