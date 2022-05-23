Захисник "синіх" має намір змінити команду літом.
МАРКОС АЛОНСО, GETTY IMAGES
23 травня 2022, 22:27
Маркос Алонсо вирішив залишити Челсі, повідомляє журналіст Греймі Байлі.
За його інформацією, 31-річний футболіст попросив керівництво "синіх" відпустити його влітку.
Очікується, що Алонсо хоче поповнити склад Барселони.
Угода іспанця з Челсі розрахована ще на один сезон, тому лондонський клуб може розраховувати на якусь компенсацію за перехід свого гравця.
Зазначимо, що за свою кар'єру Алонсо виступав за Болтон, Сандерленд та Фіорентину.