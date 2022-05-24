Англия

У Олександра Зінченка може з'явитися конкурент.

Манчестер Сіті влітку має намір підписати лівого захисника, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, "городяни" виявляють інтерес до Марка Кукурелья з Брайтона і вже погодили контракт з 23-річним футболістом до літа 2027 року.

Угода Кукурельї з "чайками" розрахована до 30 червня 2026 року.

У разі переходу у українця Олександра Зінченка з'явиться конкурент на позиції лівого захисника.

Цього сезону він провів 35 ігор в АПЛ: на його рахунку один гол і одна результативна передача.