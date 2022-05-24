Англия

"Городяни" шукають заміну досвідченому бразильцеві.

Манчестер Сіті виявляє інтерес до Калвіна Філліпса, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, в особі 26-річного півзахисника "міщани" бачать заміну для Фернандіньо, який залишить клуб вільним агентом.

Крім того, англійський футболіст може зіграти і у центрі захисту. Його контракт із Лідсом розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону Філліпс провів 20 матчів в АПЛ: на його рахунку одна результативна передача. Також він провів 17 ігор у сумі за збірну Англії.