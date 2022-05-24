Англия

Незабаром пройде суд, де оголосять рішення по гравцю.

Нещодавно у соцмережах з'явилось відео, де захисник збірної Франції та Вест Гема Курт Зума знущався над своєю кішкою.

Реакція від футбольної та нефутбольної спільноти була бурхлива. Фанати дуже жорстко відреагували на дії гравця та почали скандувати на його адресу образи.

Справа дійшла у суд, де футболіст признав свою провину у двох випадках порушення закону про захист тварин. Слухання відбулось у магістратському суді Темзи.

Винесення вироку відкладено до 1 червня. Футболіст вже сплатив штраф 250 тисяч фунтів, гроші з якого відправились на благодійні організації.

Також адвокат француза заявив, що його підопічний отримував багато погроз після інциденту, що "повністю зруйнувало його життя".