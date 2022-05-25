Англия

Наставника Ліверпуля відзначили почесною нагородою.

Ще на початку січня поточного року Ліверпуль мав відставання від Манчестер Сіті в 14 пунктів у турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги, однак уже наприкінці сезону відстань між командами скоротилася до одного балу, що в підсумку подарувало нам видовищні перегони в останньому турі.

Безперечно, "містяни" зрештою залишили за собою черговий національний трофей під керівництвом Хосепа Гардіоли, однак саме головного тренера "червоних", Юргена Клоппа, організатори змагань назвали найкращим керманичем у сезоні-2021/22.

Варто зауважити, що для 54-річного німця ця винагорода стала вже другою в професійній кар’єрі. Останнього разу він отримував відзнаку за підсумками сезон-2019/20, коли його команда стала чемпіоном країни вперше за довгий час.

Претендентами на відзнаку, окрім Клоппа та Гвардіоли, були також Томас Франк із Брентфорда, Едді Гау з Ньюкаслу та Патрік Вієйра з Крістал Пелас.