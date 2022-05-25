Англия

Клуб із Йоркшира вижив у "еліті", проте конкуренти все одно хочуть отримати його основного гравця.

Пригоди Лідса в цьогорічній кампанії англійської Прем’єр-ліги виявилися доволі цікавими, бо команді довелося до останнього боротися за право й у наступному році брати участь в "елітній" першості.

Зрештою, "павичі" впоралися із завданням виживання, однак зацікавленість у їхніх виконавцях ізбоку інших клубів від цього геть не зменшилася.

Зокрема, Ньюкасл уже давно розглядає можливість отримати до свого складу нападника Лідса Джека Гаррісона, який за поточний футбольний рік зіграв у 38 матчах, забивши 10 голів та віддавши дві гольові передачі.

25-річний виконавець тільки перед початком минулого сезону був підписаний Лідсом на постійній основі, після річної оренди з Манчестер Сіті, за майже 13 млн євро, а через його відносно вдалі виступи поточного сезону "сорокам" не варто розраховувати на суму менше аніж 25 млн євро.