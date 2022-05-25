Англия

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував плани щодо роботи з клубом.

Англійський Манчестер Юнайтед розпочне новий сезон під керівництвом нідерландського фахівця Еріка тен Гага, який у поточному футбольному році привів амстердамський Аякс до чергового чемпіонського титулу.

52-річний керманич у своєму великому інтерв’ю прес-службі "червоних дияволів" розповів про власні плани щодо роботи з клубом найближчим часом.

"Я хочу перемагати. Це — найбільш важливий показник для мене. І я планую робити це, граючи в атакуючий футбол. Утім, навіть якщо нам десь не буде це вдаватися, то ми все одно маємо досягати результатів. Це те, що ми з моїми помічниками маємо покласти в голову кожному гравцю найближчим часом.

На мою думку, робота менеджера, це коли ти працюєш над досвідом. Ви його накопичуєте, обдумуєте, а потім — удосконалюєте. Усе, що я очікую від своїх гравців чи персоналу, я передусім очікую й від себе. Маю давати їм власний приклад. Бачення яскравого майбутнього та наполеглива праця — те, що я вимагаю від себе.

Між Манчестер Юнайтед та Аяксом є багато схожого, проте є й геть протилежні речі. Потрібно буде навчитися працювати з цим клубом, але разом із тим я маю залишитися собою. Переконаний, що ця команда зможе віднайти власний стиль гри, який буде подобатись їй самій. Якщо нам це вдасться, це буде історією успіху.

Якщо чесно, то я був наполовину менеджером ще тоді, коли сам грав у футбол. Я завжди був близько до мого керманича та інших тренерів. Стосунки були відмінними, а вони використовували мене на полі в якості комунікатора з іншими футболістами. Я багато чому навчився й у своїх суперників.

Зокрема, із нетерпінням чекаю зустрічі з Хосепом Гвардіолою. Ми з ним працювали в Баварії, і я захоплююся ним та його стилем футболу. Він надихає мене тим, як здобуває титули один за одним. Але боротьба поміж нами буде запеклою.

Узагалі, менеджер працює цілодобово, але інколи потрібно прийти додому та просто відпочити. Ви живете заради футболу на цій роботі. Особливо, коли готуєте план на сезон. Юнайтед грає фактично кожні три дні, тому тут постійно треба працювати.

У вільний час полюбляю проводити час із дружиною, дітьми та собакою. Можливо, трохи займатися спортом, бігом, гуляю пішки, граю в гольф. У Манчестері є місця, де цим можна займатися? Ну, той добре, будемо оглядатись довкола.

Як тільки оголосять розклад ліги 16 червня, ми одразу почнемо коригувати план на сезон, але його першу редакцію треба встигнути підготувати ще до того часу. Буду чекати на манчестерське дербі чи матчі проти Ліверпуля. Ці ігри обіцяють стати захоплюючими, бо в них братимуть участь найкращі гравці цього чемпіонату.

Підготовка команди розпочнеться 27 червня. Не всі гравці будуть із нами одразу, бо ще є міжнародні матчі, але багатьох я очікую побачити вже незабаром. Мотивація сповнює мене.

Юнайтед має сприйняти останній рік таким, яким він був. Потенціал у команди є, що було помітно, коли вона посідала другу сходинку певний час. Потрібно робити висновки з того, що відбулося, а потім працювати що є сили.

Завдання — повернути команду на верхівку турнірної таблиці, але потрібно враховувати стан, у якому ми перебуваємо наразі. Почнемо з місця в Лізі чемпіонів, а потім побачимо.

Для нас буде важливою кожна гра в кожному турнірі. Тому можу запевнити фанатів Юнайтед — я щасливий бути тут, і я зроблю все можливе, щоб вони пишалися нашою роботою. Потрібні рішення будуть робитися у відповідний час", — заявив нідерландський фахівець.

Нагадаємо, що нещодавно один із нападників "Червоних дияволів" заявив про бажання залишитися в клубі.