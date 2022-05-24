Нападник не хоче покидати команду.
Маркус Рашфорд, getty images
24 травня 2022, 23:18
Маркус Рашфорд вже багато місяців поспіль приваблює інтерес інших клубів, як англійських так і зарубіжних.
Як повідомляє видання Telegraph, англійський нападник не хоче залишати "червоних дияволів" та бажає проявити себе під керівництвом Еріка Тен Хага.
Зазначимо, що цього сезону англійський футболіст провів тридцять поєдинків, у яких відзначився п'ятьма голами та двома асистами.
Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік порадив Рашфорду піти з клубу, якщо він відчуває брак ігрового часу.