Англия

Нападник не хоче покидати команду.

Маркус Рашфорд вже багато місяців поспіль приваблює інтерес інших клубів, як англійських так і зарубіжних.

Як повідомляє видання Telegraph, англійський нападник не хоче залишати "червоних дияволів" та бажає проявити себе під керівництвом Еріка Тен Хага.

Зазначимо, що цього сезону англійський футболіст провів тридцять поєдинків, у яких відзначився п'ятьма голами та двома асистами.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік порадив Рашфорду піти з клубу, якщо він відчуває брак ігрового часу.