Англия

Керманич "канонірів" розраховує на французького центрбека в наступному сезоні.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета розповів про майбутнє талановитого центрального захисника своєї команди Вільяма Саліба, котрий минулого сезону провів на правах оренди за Марсель.

"Вільям Саліба має повернутися. Він має досвід, щоб бути конкурентоспроможним в Арсеналі. Ми відправили його до Марселя, щоб він мав можливість розвиватися.

Як ви знаєте, Вільям хотів грати в основі, але тепер ми хочемо, щоб він повернувся до Арсеналу", — цитує слова Артети журналіст Фабриціо Романо з посиланням на RMC.

Зазначимо, що минулого сезону Саліба провів за Марсель 51 матч у всіх турнірах, у яких заробив 7 попереджень.

Примітно також те, що французький центрбек став найкращим молодим гравцем Ліги 1 за підсумками сезону.