Англия

Досвідчений голкіпер продовжить кар'єру в лондонському клубі.

Тоттенгем зміг скористатись помилками Арсеналу та виборов собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Найближчим часом очікується зустріч між керівництвом "шпор" та Антоніо Конте, на якій будуть обговорюватись плани клубу на майбутнє трансферне вікно, повідомляє Фабріціо Романо.

Керманич лондонців налаштований дуже оптимістично та вже визначився із першим підписання влітку — ним стане голкіпер Селтіку, права якого належать Саутгемптону, Фрейзер Форстер.

Очікується, що 34-річний воротар буде резервістом Уго Льоріса.

Раніше повідомлялось, що Тоттенгем зацікавлений в послугах вінгера Шахтаря Манора Соломона.