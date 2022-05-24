Англия

Скаути клубу стежили за грою футболіста.

Лондонський Тоттенгем зацікавлений в запрошенні вінгера донецького Шахтаря та збірної Ізраїлю Манора Соломона. Про це повідомляє Tottenham Insight.

Клуб протягом декількох місяців слідкував за виступами футболіста в УПЛ та єврокубках та наразі готовий зробити офіційну пропозицію.

Також був ймовірний перехід Соломона у Фулгем, але він зірвався з невідомих причин. Трансфер оцінювали у сім мільйонів євро.

У сезоні-2021/22 УПЛ, який так і не був закінчений, Соломон зіграв 16 матчів, у яких забив чотири голи та віддав один асист.