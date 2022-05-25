Англия

Клуб хоче підсилити ланку півзахисту.

Лондонський Челсі хоче влітку підписати півзахисника туринського Ювентуса Адрієна Рабьо. Про це повідомляє Tuttosport.

Англійський клуб хоче підсилити ланку півзахисту і вважає, що Рабьо зможе вписатись у схему Томаса Тухеля.

Проте зараз клуб не має права підписувати нових футболістів через трансферний бан. Але, як усі документи будуть оформлені після покупки Челсі новими власниками, заборону повинні зняти.

Ювентус бажає отримати за 27-річного Рабьо близько 15-20 мільйонів євро. За чутками, він не входить в плани головного тренера Юве Массіміліано Аллегрі.