Англия

Футболіст став отримувати достатньо ігрової практики.

Нападник лондонського Арсенала Едвард Нкетіа може залишитись в клубі. Про це повідомляє The Telegraph.

Футболіст, його агент та керівництво Арсеналу вже розпочали перемовини по новому контракту. До цього моменту Нкетіа відмовлявся підписувати нову угоду через брак ігрової практики.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета наприкінці сезону змінив ситуацію, надавши йому ігровий час, і тепер шанси на укладання угоди зросли.

Арсенал все ще шукає нового нападника, але якщо Нкетіа залишеться, то багато грошей на підсилення витрачено не буде.

На рахунку 22-річного форварда у цьому сезоні 5 голів у 21 матчі англійської Прем'єр-ліги.