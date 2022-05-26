Англия

Двері до Манчестер Сіті зачинились.

Нападника лондонського Тоттенгема Гаррі Кейна достатньо довго пов’язували чутками з можливим переходом до складу чинного чемпіону англійської Прем’єр-ліги, Манчестер Сіті, однак трансфер до складу "містян" форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда зняв питання комплектації на цій позиції для Хосепа Гвардіоли.

У підсумку, 28-річний англієць залишився перед фактом контракту зі "шпорами", терміни якого спливають у 2024 році, та без фактично будь-яких пропозицій щодо подальшого продовження кар’єри в іншому клубі.

Як повідомляє англійська преса, це спонукає Кейна розмірковувати над можливістю продовжити контракт із Тоттенгемом, переговори щодо якого він планує провести вже після повернення з табору національної збірної.

У поточному сезоні Гаррі забив 27 голів та віддав 10 результативних передач у 50 матчах за Тоттенгем.