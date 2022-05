Манчестер Сіті оголосив про перехід нападника Боруссії Дортмунд Ерлінга Голанда в стан клубу.

Наразі трансфер досі не оформлений, адже не до кінця узгоджені умови особистого контракту із футболістом.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.