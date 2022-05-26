Англия

Колишній гравець Ліверпуля прокоментував призначення нового головного тренера принциповими суперниками.

Екс-футболіст англійського Ліверпуля Джеймі Каррагер, який наразі є одним із експертів на британському телебаченні, розповів про своє бачення перших кроків на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед, які повинен зробити новий головний тренер "Червоних дияволів" Ерік тен Гаг після початку роботи над формуванням складу команди.

"Я зараз вивчаю досвід Хосепа Гвардіоли та Юргена Клоппа на початкових етапах роботи в Англії. Коли Пеп прийшов у Манчестер Сіті, він просто сказав: "Джо Гарт? Ні".

Тоді всі думали: "Ого! Це ж воротар збірної Англії, чудово грає в Сіті, але висновок щодо нього був одностайним. Коли Клопп прийшов до Ліверпуля, він попросив на вихід певних гравців, яких до нього привів Брендан Роджерс.

Я думаю, що Бентеке тоді коштував не 35-40 мільйонів фунтів стерлінгів, а пару фунтів. Клопп сказав: "Ти мені не підходиш, до побачення". Це було дуже потужним кроком тоді, який змусив звернути на себе увагу.

Я переконаний, що тен Гаг має зробити те саме з Роналду, незалежно від того, чи має він на це дозвіл керівництва клубу, чи ні. Кріштіану Роналду — один із найкращих гравців усіх часів, а мене сприймають як хлопця, який критикує Роналду. Але я постійно говорив протягом цього сезону, що він перебуває не в найкращій формі", — заявив екс-футболіст.

Нагадаємо, що в поточному сезоні португальський нападник забив 24 голи та віддав три гольові передачі в 39 матчах.