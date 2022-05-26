Англия

Англієць не став приховувати награність власного падіння на газон.

Італійська Рома напередодні здобула свій перший трофей міжнародного ґатунку, здобувши перемогу над нідерландським Феєнордом у фінальному поєдинку Ліги конференцій УЄФА (1:0).

Рома — Феєнорд 1:0 Відео голу та огляд матчу

Переможний м’яч у складі "вовків" ще в середині першого тайму записав до свого рахунку нападник Ніколо Дзаньоло, а ось головному форварду на вістрі атаки команди Жозе Моуріньо, Теммі Абрахаму, відзначитися голом не вдалося.

Але англієць зрештою знайшов шляхи для реалізації власних акторських можливостей, коли наприкінці гри його команда потребувала трохи затягнути ігровий час під тиском суперників, що прагнули відігратися.

У одному з ігрових зіткнень нападник упав на газон після контакту суперників, після чого почав зображувати біль у буцімто травмованій нозі.

Але зрештою вся віра в дійсність порушення правил збоку захисника Феєнорда була розбита під час перегляду повтору, на якому була чітко помітна реакція самого Теммі на цей епізод.

Арбітри за підсумками цього ігрового моменту призначили штрафний убік воріт нідерландської команди.