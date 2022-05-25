Лига конференций

Рома — переможець першого розіграшу Ліги конференцій

Жозе Моуріньо назавжди записав своє ім'я до історії третього за рангом міжнародного турніру.

Рома — Фейеноорд, Getty Images

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Рома — Фейеноорд 1:0

Гол: Дзаньоло, 32



Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп (Вінья, 89), Мхітарян (Олівейра, 17), Крістанте, Залевські (Спінаццолла, 66) — Дзаньоло (Верету, 67), Лор. Пеллегріні — Абрахам (Шомуродов, 89).



Феєнорд: Бейлов — Гертрейда, Траунер (Педерсен, 74), Сенезі, Маласіа (Джаханбакш, 89) — Еуснес, Кьокчу (Волемарк, 88) — Нельсон (Лінссен, 74), Тілль (Тоорнстра, 59), Сіністерра — Дессерс.



Попередження: Пеллегріні, Залевські, Патрісіу, Спінаццола.