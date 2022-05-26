Англия

Футболіст пройде медичний огляд та підпише контракт з представником АПЛ.

Астон Вілла домовилася про перехід Дієго Карлоса із Севільї, повідомив офіційний сайт "віллан".

29-річний захисник повинен узгодити умови особистого контракту, після чого пройде медогляд та укладе угоду з представником АПЛ.

Очікується, що сума трансферу становитиме близько 26 мільйонів фунтів, хоча офіційно ціна не розкривається.

Нагадаємо, що в січні отримати Дієго Карлоса у свої ряди намагався Ньюкасл.