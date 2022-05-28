Англия

У футболіста закінчився контракт зі "святими".

Літня трансферна кампанія лондонського Тоттенгема обіцяє стати дуже гарячою, оскільки "шпори" мають намір посилити свій склад перед виступами в Лізі чемпіонів УЄФА наступного сезону.

Зокрема, окрім переходу півзахисника міланського Інтера Івана Перішича, команда Антоніо Конте планує залучити до свого складу ще й голкіпера на випадок необхідності змінити Уго Льоріса за ходом сезону.

Лондонський клуб знайшов підходящого кандидата на цю роль у стражі воріт Саутгемптона Фрейзері Форстері, контракт якого зі "святими" якраз добіг кінця наприкінці цього сезону.

За футбольний рік 34-річний голкіпер відіграв 24 матчі, пропустивши 44 голи та провівши чотири матчі "на нуль".

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, контракт із виконавцем буде розраховано на один сезон.