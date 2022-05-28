Англия

Англійський форвард продовжить виступ у стані "канонірів".

Нападник Едді Нкетіа вирішив залишитися в Арсеналі, контракт з яким у нього розрахований до літа цього року.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 22-річний англієць незабаром підпише з "канонірами" нову довгострокову угоду до літа 2027 року.

Зазначається, що у підписанні Нкетіа на правах вільного спочатку були зацікавлені Крістал Пелес, Вест Гем та два клуби з Бундесліги, які зв'язувалися з гравцем, але в Арсеналі захотіли, щоб Едді залишився за будь-яку ціну.

У сезоні, що завершився, Нкетіа провів у футболці лондонського клубу 28 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 10 голів і віддав 1 асист.