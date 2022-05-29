Англия

Аякс є головним претендентом на трансфер нідерландського вінгера.

Вінгер Тоттенгема Стівен Бергвейн може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, через підписання "шпорами" Івана Перишича на правах вільного агента є великі шанси на те, що Стівен Бергвейн залишить Північний Лондон влітку.

Сам футболіст хоче мати регулярну ігрову практику, тоді як головним претендентом на нього є амстердамський Аякс.

Проте стверджується, що на Бергвейна претендують низка інших клубів, тому гонка за підписання гравця все ще відкрита.

У сезоні, що завершився, Стівен Бергвейн провів за "шпор" 32 матчі у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 4 голи і віддати 2 результативні передачі.