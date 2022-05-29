Англия

Визначилась остання команда, що підвищилась у класі в Англії.

У фіналі плей-офф за вихід до Англійської Прем'єр-Ліги між собою зустрілись Гаддерсфілд та Ноттінгем Форест.

Мінімальну перемогу здобули гості, завдяки автоголу Колвілла наприкінці першого тайму — банальний простріл завершився зрізкою у виконанні захисника, права якого належать Челсі.

"Лісники" повернулись до елітного дивізіону Англії через 23 роки відсутності. Останній раз Ноттінгем грав у АПЛ ще в минулому сторіччі, залишивши Прем'єр-Ліги у 1999 році.

Гаддерсфілд — Ноттінгем Форес 0:1

Гол: Колвілл, 43 (авт.)

Попередження: Зікернагель, Тоффоло.