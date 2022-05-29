Англия

Переможець Ліги чемпіонів привернув увагу англійського клубу.

Вест Хем виявляє інтерес до Андрія Луніна, повідомляє Yahoo! Sport з посиланням на Sunday Mirror.

За інформацією джерела, "молотобійці" хочуть орендувати 23-річного голкіпера з правом викупу.

Немає впевненості, що Лукаш Фабіанськи продовжить бути номером один у складі Вест Гема, а майбутнє Альфонса Ареола ще не вирішено – права на нього належать ПСЖ.

Цього сезону Лунін провів лише дві гри в чемпіонаті Іспанії.