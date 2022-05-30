Англия

Лондонський клуб почав будувати трансферні плани на літо.

Челсі зацікавлений у послугах Лаутаро Мартінеса з Інтера, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 24-річний аргентинець має гарне порозуміння з Ромелу Лукаку, з яким вони разом виступали в Інтері.

Як альтернатива розглядається варіант з Крістофером Нкунку (РБ Лейпциг), який повинен буде коштувати дешевше.

Крім того, Челсі виявляє інтерес до Усмана Дембеля, який на даний момент не продовжив контракт з Барселоною і може стати вільним агентом.

Раніше Челсі підтвердив продаж клубу консорціуму Боелі.